"La Liga nie podziela decyzji komisji ds. rozgrywek (w RFEF - PAP) o wyznaczeniu 18 grudnia na datę El Clasico i będzie się odwoływać" - zapowiedziano w czwartek.

Jak dodano, zgodnie z przepisami RFEF spotkanie musi zostać przełożone na termin najwcześniejszy jak to możliwe, czyli na 4 grudnia.

La Liga podkreśliła również, że jest odpowiedzialna za ustalanie dat meczów ze względów związanych z transmisjami, a 18 grudnia konkuruje z zaplanowanymi na ten dzień meczami Pucharu Hiszpanii.

O przełożeniu na 18 grudnia spotkania w Barcelonie Hiszpańska Federacja Piłkarska poinformowała w miniony piątek. Decyzja ma związek z napiętą sytuacją polityczną w tym regionie. Sąd skazał dziewięciu polityków na kary od dziewięciu do 13 lat pozbawienia wolności za role, jakie odegrali przy uznanym za nielegalne referendum niepodległościowym w Katalonii. Wywołało to protesty mieszkańców, które doprowadziły do zamieszek.

Początkowo władze ligi wystąpiły do RFEF z wnioskiem o przeniesienie El Clasico do Madrytu, a rewanż w Barcelonie odbyłby się w marcu przyszłego roku, kiedy planowano spotkanie na Santiago Bernabeu. Federacja podjęła jednak decyzję o zmianie terminu.

Po dziewięciu kolejkach Barcelona jest liderem tabeli z 19 punktami. Wicelider Real zgromadził o jeden mniej.