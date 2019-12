Władze ligi w wydanym w niedzielę późnym wieczorem oświadczeniu poparły decyzję sędziego Jose Antonio Lopeza o przerwaniu meczu i sprecyzowały, że domagały się tego oba zespoły z powodu "ciężkich zniewag i gróźb" pod adresem Zozuli.

Według stacji radiowej Cadena Ser, kibice Rayo śpiewali "Zozula, jesteś nazistą". Spiker dwukrotnie prosił fanów o zaprzestanie przyśpiewek, ale bez skutku.

Zozula, zanim trafił do Albacete, był w 2017 roku zawodnikiem tego madryckiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Betisu Sewilla, ale w stolicy na jedynym treningu z Rayo został wrogo przyjęty przez kibiców, którzy oskarżali go o przynależność do skrajnie prawicowego ruchu na Ukrainie. Piłkarz kategorycznie temu zaprzeczył i zdecydował się powrócić do Sewilli.