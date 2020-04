25-letni Hiszpan podpisał sześcioletni kontrakt i ma pomóc Espanyolowi utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Kwoty transferu nie podano oficjalnie, ale hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że jest ona wyższa niż dotychczasowy rekord klubu - 10,5 mln euro za Argentyńczyka Matiasa Vargasa w ubiegłym roku.

De Tomas wyróżnił się w sezonie 2018/19, gdy jako piłkarz Realu Madryt na wypożyczeniu w Rayo Vallecano zdobył 14 ligowych goli. Jego dobra forma skłoniła Benficę do kupienia go w lipcu 2019 za ok. 20 milionów euro, ale w Portugalii się nie sprawdził - tylko sześć razy znalazł się w wyjściowym składzie stołecznej drużyny w lidze i nie zdobył ani jednego gola.

Espanyol ma 11 punktów na półmetku rozgrywek o mistrzostwo Hiszpanii i traci cztery do zajmującej pierwszą bezpieczną lokatę Celty Vigo.