Pozycja Valverde chwiała się od wielu tygodni, a bezpośrednią przyczyną zwolnienia była porażka z Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Zespół jest co prawda na pierwszym miejscu w tabeli hiszpańskiej ligi, ale jego gra była od dłuższego czasu krytykowana.

Valverde prowadził "Dumę Katalonii" od lata 2017 roku. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i raz triumfował w Pucharze Hiszpanii. Od 2015 roku niezrealizowanym celem władz klubu i kibiców jest jednak kolejny sukces w Lidze Mistrzów.

Nowym szkoleniowcem został 61-letni Setien, były piłkarz m.in. Atletico Madryt, który do 2019 roku pracował w Betisie Sewilla. Według informacji medialnych, podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. We wtorek ma się odbyć jego oficjalna prezentacja.

Jego nominację można uznać za niespodziankę, bo wcześniej wśród kandydatów do zastąpienia Valverde wymieniani byli m.in. Argentyńczyk Mauricio Pochettino, który w listopadzie odszedł z Tottenhamu Hotspur, a przede wszystkim legenda klubu - Xavi, który obecnie prowadzi katarski klub Al-Sadd, ale miał odrzucić propozycję natychmiastowego przeniesienia się do Barcelony.