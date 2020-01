Lewandowski wykorzystał rzut karny w 73. minucie, podwyższając prowadzenie Bawarczyków na 2:0. Kilka minut wcześniej również trafił do siatki, ale gol nie został uznany - po analizie VAR sędzia uznał, że kapitan reprezentacji Polski faulował bramkarza i został podyktowany rzut wolny dla gospodarzy.

Występ Lewandowskiego w pierwszej kolejce rundy rewanżowej po prawie miesięcznej przerwie świąteczno-noworocznej długo stał pod znakiem zapytania. To dlatego, że 21 grudnia Polak przeszedł zabieg przepukliny i ominęło go zgrupowanie drużyny w Katarze. Zdążył jednak wrócić do pełni sił i w niedzielę rozegrał całe spotkanie.

Pierwszą bramkę uzyskał w 60. minucie Thomas Mueller, a kolejne - Hiszpan Thiago Alcantara (76.) i Chorwat Ivan Perisic (84.).

Dwadzieścia goli w tym sezonie ma również Timo Werner z RB Lipsk. Jego zespół wygrał w sobotę u siebie z Unionem Berlin 3:1 (bramkarzem gości był Rafał Gikiewicz) i prowadzi w tabeli z dorobkiem 40 punktów. Bayern jest wiceliderem i ma 36.