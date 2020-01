AS Monaco z przyjemnością ogłasza podpisanie kontraktu z Radosławem Majeckim z Legii Warszawa. 20-letni bramkarz związał się z klubem do czerwca 2024 roku i będzie na wypożyczeniu w Legii Warszawa do końca tego sezonu - napisano na oficjalnej stronie internetowej AS Monaco, którego piłkarzem jest także Kamil Glik.

O przejściu polskiego bramkarza do Księstwa pisano w mediach już od jakiegoś czasu. Opuścił on zgrupowanie Legii w tureckim Belek, aby porozumieć się z działaczami Monaco. Kwoty transferu nie podano do publicznej wiadomości. Szacuje się jednak, że może być ona rekordowa w historii polskiej ekstraklasy.

Cieszę się, że dołączyłem do AS Monaco, wielkiego klubu francuskiej ekstraklasy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najlepiej zakończyć ten sezon z Legią Warszawa zanim rozpocznę kolejną przygodę - powiedział Majecki.

Według nieoficjalnych danych, dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem z polskiej ekstraklasy był Jan Bednarek - ok. 6,5 mln euro z Lecha Poznań do Southampton w 2017 roku, choć niektóre źródła sugerują, że rekordzistą został rok wcześniej Bartosz Kapustka, który przeszedł z Cracovii do Leicester City za 9 mln.