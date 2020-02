W barwach RB Lipsk dotychczas gwarantem goli był Timo Werner. Gdy jednak zbliżył sie w klasyfikacji strzelców do Roberta Lewandowskiego nagle... się zatrzymał. Obecnie tych dwóch piłkarzy dzielą dwie bramki na korzyść Polaka. W sobotę do siatki trafili Lukas Klostermann (18), Patrik Schick (39) i Nordi Mukiele (46).

Podczas gdy w Lipsku się cieszą z udanej próby generalnej przed 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Tottenhamowi Hotspur, w Bremie panuje żałoba. Ekipa prowadzona przez Floriana Kohfeldta przegrała osiem z ostatnich dziewięciu ligowych meczów i musi walczyć o utrzymanie.

Dobrze poradzili sobie w kryzysowej sytuacji piłkarze Herthy Berlin, w tym Krzysztof Piątek. Po nieoczekiwanym odejściu Juergena Klinsmanna pokonali ostatni w tabeli SC Paderborn 2:1. Polski napastnik rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców i nadal czeka na pierwszego gola w Bundeslidze. W ataku miał za to nowego partnera - zaledwie 20-letniego Brazylijczyka Matheusa Cunhę. To była odważna decyzja nowego trenera Aleksandra Nouriego. Cunha dołączył bowiem do drużyny zaledwie kilka dni temu. Wcześniej wywalczył z reprezentacją do lat 23 kwalifikację olimpijską i nie miał nawet zbyt wiele okazji, żeby trenować z drużyną.

"Nie miałem wątpliwości, że Cunha sobie poradzi. Jest na fali po sukcesie z reprezentacją i to dodało mu dodatkowych skrzydeł" - skomentował szkoleniowiec.

Inny stołeczny zespół Union Berlin przegrał u siebie z Bayerem Leverkusen 2:3. W bramce gospodarzy stał Rafał Gikiewicz. "Aptekarze" moga mówić o sporym szczęściu. W regulaminowym czasie gry był remis 2:2, a bohaterem został Karim Bellarabi, który pokonał polskiego bramkarza w 94. minucie. Obie drużyny spotkają się 4 marca w ćwierćfinale Pucharu Niemiec.

Bayer jest piąty w tabeli i nadal ma nadzieję na miejsce, gwarantujące grę w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Zresztą na górze w tabeli Bundesligi jest bardzo ciasno. Po zwycięstwie Borussii Moenchengladbach nad Fortuną Duesseldorf (4:1) między pierwszą a piątą drużyną jest różnica zaledwie pięciu punktów.

O mistrzostwie marzy też Borussia Dortmund, która dzień wcześniej pokonała Eintracht Frankfurt 4:0, a na listę strzelców wpisali się m.in. Łukasz Piszczek oraz norweski nastolatek Erling Haaland. BVB jest trzecie w tabeli i ma 42 punkty - o trzy mniej od Lipska i tyle samo co czwarta Borussia Moenchengladbach.

Mecz Bayernu Monachium z FC Koeln rozpocznie się w niedzielę o 15.30.