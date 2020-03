22-letni napastnik był także widziany na ulicach Belgradu.

To, że są znanymi sportowcami i osobami bogatymi, nie czyni ich bezkarnymi - powiedział w czwartek serbski minister spraw wewnętrznych Nebojsa Stefanovic, który nie odniósł się konkretnie do sprawy Jovica.

Z powodu pandemii koronawirusa obywatele Serbii wracający do ojczyzny powinni pozostawać w izolacji do 28 dni, w zależności od kraju, z którego przyjechali. Za złamanie tego obowiązku grozi kara pozbawienia wolności od roku do 12 lat.