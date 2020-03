Nalegam, zwłaszcza na stowarzyszenia krajowe odpowiedzialne za futbol na niższym poziomie rozgrywkowym, aby przestrzegać wytycznych określonych przez rząd. Widziałem na własne oczy w weekend, że nie wszyscy się do nich stosują. Proszę, przestańcie. Wzywam ludzi zaangażowanych w naszą piłkę nożną, aby zrobili wszystko co w ich mocy po to, by chronić zdrowie publiczne najlepiej jak potrafimy – stwierdził jeden z przedstawicieli SFA Ian Maxwell w oświadczeniu.

Apel został skierowany do klubów, zawodników, rodziców, sędziów, kibiców itd.

Rozgrywki ligowe w Szkocji są zawieszone co najmniej do 30 kwietnia, a wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Tamtejsze związek piłkarski poinformował, że nadal nie ma pewności, kiedy sezon 2019/2020 może zostać wznowiony.

W tabeli z bardzo dużą przewagą prowadzi Celtic Glasgow. Zawodnikiem tego klubu jest Patryk Klimala.