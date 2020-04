Samochód Polaka przykuł uwagę fotoreporterów. Nic w tym dziwnego Porsche 911 Speedstar robi wrażenie. Nie tylko wyglądem. Napędza go silnik benzynowy B6 o pojemności 3968 centymetrów sześciennych, do 0-100 km/h przyspiesza w zaledwie 4 sekundy, a prędkość maksymalna to 310 km/h. Za takie "cacko" w salonie trzeba zapłacić 1,3 mln zł.

