Podczas gdy z powodu pandemii koronawirusa wstrzymane są niemal wszystkie ważniejsze wydarzenia, wielu sportowców rywalizuje wirtualnie. W tego typu zawodach brali już udział m.in. piłkarze Hiszpanii i niemieckiej Bundesligi czy kolarze. Pod koniec kwietnia zmierzą się również czołowi tenisiści.

Rozgrywki w Anglii noszą nazwę "Football's Staying Home" - to nawiązanie do popularnej piosenki "Football's Coming Home", nagranej z okazji mistrzostw Europy 1996 w Anglii, oraz hasła "Stay at Home", zachęcającego wszystkich do pozostania w domach, aby nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania koronawirusa.

Organizatorem jest angielska federacja piłkarska (FA), zaproszono łącznie 16 uczestników. Oprócz Alexandra-Arnolda (Liverpool), Rashforda (Manchester United) i Bronze (Olympique Lyon) wystąpią też m.in. Jason Sancho (Manchester City), Mason Mount, Callum Hudson-Odoi i Tammy Abraham (wszyscy Chelsea Londyn), James Maddison (Leicester City), Callum Wilson (AFC Bournemouth), Todd Cantwell (Norwich City) czy Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur). Wszyscy są członkami różnych reprezentacji narodowych.

Pierwsze wirtualne mecze zostaną rozegrane w piątek