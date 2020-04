Na strojach zawodników w meczach, w których zagrają jako gospodarze zostanie umieszczony napis: „Thank You NHS” (Dziękujemy Wam NHS). Władze klubu zapowiedziały też, że na każde spotkanie ligowe nowego sezonu zostanie zaproszonych co najmniej 100 pracowników służby zdrowia.

Zaapalowano też do kibiców o wsparcie akcji zbierania funduszów na szczytny cel.

„Prosimy każdego z kibiców o wpłatę pięciu funtów. Całość funduszy zostanie przekazana służbie zdrowia w Edynburgu oraz Lothians Fundacji Zdrowia. Mamy nadzieję, że przez cały sezon uda się zgromadzić sześciocyfrową sumę i przekazać na cele charytatywne” – napisano w oświadczeniu Hibernian.

15 kwietnia rozgrywki piłkarskie w Szkocji - poza najwyższą klasą, Premiership - zostały zakończone. Po 30 kolejkach liderem tabeli ekstraklasy jest Celtic Glasgow z 13 punktami przewagi nad miejscowym rywalem - Rangers. Hibernian zajmuje szóstą lokatę.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozgrywki zostaną wznowione. Na pewno nie nastąpi to do końca czerwca.