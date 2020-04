Miejsca stojące w najwyższych partiach stadionu są w Anglii zabronione. Kluby szukają jednak rozwiązań, które pomogą zmieścić na trybunach więcej widzów i poprawić atmosferę w trakcie meczów.

Kolejnym etapem będzie znalezienie odpowiedniego dostawcy i przygotowanie tej części trybun z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa w dobie pandemii Covid-19 - napisano na stronie klubu.

Dyrektor zarządzający Manchesteru United Richard Arnold zapewnił, że miejsca stojące zwiększą bezpieczeństwo kibiców w sektorach, gdzie zazwyczaj i tak w trakcie meczów stawano.

Pozwala nam to też zabezpieczyć stadion na wypadek zmian w polityce dotyczącej wyłącznie miejsc siedzących na stadionie. Jeśli testy wypadną pomyślnie, to rozważymy implementację miejsc z barierkami w innych częściach Old Trafford - powiedział Arnold.

Takie samo rozwiązanie jest już zastosowane na stadionie Wolverhampton Wanderers.