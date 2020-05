Rozgrywki Premier League zostały wstrzymane ponad dwa miesiące temu. Nadal nie wiadomo, kiedy mogłyby zostać wznowione, ale trwają w tym kierunku intensywne rozmowy. Obecnie braną pod uwagę datą jest 1 czerwca.

Rząd mówi, że powrót do gry podniesie morale narodu. Mam w dupie morale, kiedy zagrożone jest ludzkie życie. O powrocie do gry nie powinno się nawet mówić, dopóki liczba zakażeń i zgonów znacznie nie spadnie. Plan wznowienia rozgrywek to kiepski żart - powiedział Rose podczas rozmowy na Instagramie z piosenkarzem Don-E.

Wielka Brytania jest najmocniej dotkniętym pandemią krajem w Europie. Zanotowano tam ponad 223 tys. zakażeń koronawirusem i ponad 32 tys. zgonów.

To wszystko bardzo mnie smuci. Piłka nożna powinna być ostatnią rzeczą, jaką teraz należy się przejmować. W piątek mam przejść test na koronawirusa. Zobaczymy jaki da wynik - zdradził Rose.

W tabeli zdecydowanym liderem jest Liverpool. Po 29 kolejkach aż o 25 punktów wyprzedza drugi Manchester City.