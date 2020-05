Ostatnie mecze grupy mistrzowskiej, w której rywalizuje sześć zespołów, rozegrano 15 marca. Tydzień później miało się odbyć spotkanie na szczycie pomiędzy prowadzącym Szachtarem Donieck a wiceliderem - Dynamem Kijów. Szachtar ma 13 punktów przewagi nad tym rywalem.

Reklama

To właśnie od tego meczu rozpoczną się znów rozgrywki, do których zakończenia pozostało jeszcze dziewięć kolejek. Podobnie jak w innych krajach, w których mówi się o powrocie do gry, na stadiony nie będą wpuszczani kibice.

Na Ukrainie odnotowano blisko 19 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a na COVID-19 zmarło oficjalnie ok. 450 osób.