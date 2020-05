Ronaldo po raz ostatni z kolegami z Juventusu, wśród których jest m.in. bramkarz reprezentacji Wojciech Szczęsny, widział się 8 marca przy okazji meczu ligowego. Dzień później udał się na rodzinną Maderę. Do Italii 35-letni zawodnik wrócił 5 maja prywatnym samolotem. We wtorek pod centrum treningowym w Turynie czekali na niego dziennikarze, fotoreporterzy oraz grupka kibiców.

U trzech zawodników "Starej Damy" - Daniele Ruganiego, Blaise'a Matuidiego i Paulo Dybali - wynik testu na COVID-19 był pozytywny. Wszyscy są już zdrowi.

Ronaldo przed wstrzymaniem rozgrywek był w dobrej formie. W 22 spotkaniach włoskiej ekstraklasy zdobył 21 bramek. W swoim przedostatnim występie przed przerwaniem zmagań zaliczył 1000. mecz w karierze.

Rywalizację we włoskiej ekstraklasie wstrzymano 9 marca. Po prawie dwóch miesiącach kluby otrzymały pozwolenie na wznowienie treningów indywidualnych. W niedzielę poinformowano, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom w poniedziałek nie rozpoczną treningi grupowe drużyn z Serie A. Nie zatwierdzono bowiem jeszcze alternatywnego planu przedstawionego przez władze ligi.

Do zakończenia sezonu włoskiej ekstraklasy pozostało 12 kolejek oraz cztery zaległe spotkania. W tabeli prowadzi broniący tytułu Juventus, który o punkt wyprzedza Lazio Rzym. Władze ligi mają nadzieję, że rozgrywki uda się wznowić 13 czerwca, o ile dojdą do porozumienia z rządem, który zakazał organizacji wydarzeń sportowych do 14 czerwca.