We wtorek kluby Serie A otrzymały od rządu pozwolenie na wznowienie treningów w grupach, ale nie wiadomo, kiedy wrócą do gry o ligowe punkty. Do 14 czerwca obowiązuje jednak zakaz organizowania imprez sportowych, więc meczów przed tym terminem na pewno nie będzie.

"FIGC wyraża chęć wznowienia i dokończenia sezonu profesjonalnych rozgrywek, ustalając przy tym na 20 sierpnia termin zamknięcia Serie A, B i C" - napisano w komunikacie.

Dopuszczono też możliwość zmiany formatu, np. na play-off zamiast typowo ligowego, jeśli rozegranie wszystkich kolejek okaże się niemożliwe. Takie "miniturnieje" miałyby rozstrzygnąć m.in. kwestie awansów i spadków czy kwalifikacji do europejskich pucharów.

Jeśli nie uda się dokończyć sezonu nawet w tym skróconym formacie, FIGC ma stworzyć system oparty na niezdefiniowanych na razie współczynnikach, aby ustalić kolejność w tabelach.

Jednocześnie federacja ogłosiła, że następny sezon ma się rozpocząć 1 września.

Do zakończenia rywalizacji o mistrzostwo Włoch pozostało 12 kolejek oraz cztery zaległe spotkania. W tabeli prowadzi broniący tytułu Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego, który o punkt wyprzedza Lazio Rzym. Do rozegrania są także półfinały i finał Pucharu Italii.

O ew. wznowieniu rozgrywek rząd Włoch ma zdecydować 28 maja.