Wypuszczenie Cavaniego byłoby dużym błędem. On jest supernapastnikiem. Jego oddanie byłoby ryzykowne, bo na pewno trafi do świetnego klubu i PSG będzie bardzo żałował, gdy kiedyś zagra przeciwko niemu - uważa Anelka.

Francuz, przez wiele lat podstawowy gracz kadry "Trójkolorowych", rozpoczynał profesjonalną karierę właśnie w PSG w 1996 roku. Po roku trafił do Arsenalu, a później grał jeszcze w Realu Madryt, zanim w 2000 r. powrócił na dwa sezony do paryskiego klubu. W reprezentacji, z którą zdobył mistrzostwo Europy (2000), w latach 1998-2010 rozegrał 69 spotkań, ale cieniem na jego karierze położyły się wydarzenia z mistrzostw świata w RPA (2010) - w przerwie meczu z Meksykiem miał obrazić trenera Raymonda Domenecha za co został usunięty z ekipy.

33-letni Cavani gra w PSG już siódmy sezon. Jest najlepszym strzelcem w historii paryskiego klubu.

Nowy sezon francuskiej ekstraklasy ma się rozpocząć 23 sierpnia. Pod koniec kwietnia zdecydowano, że wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki 2019/20 nie będą kontynuowane. Mistrzem ogłoszono zespół PSG, który prowadził w tabeli. Francja jest jednym z nielicznych krajów, które tak postąpiły.