Przed 33. serią gier zamykającą sezon, Debreceni VSC zajmował przedostatnie, 11. miejsce mając dwa punkty straty do Paksi FC. Aby się utrzymać w elicie, klub z Debreczyna musiał pokonać tego rywala w bezpośrednim spotkaniu. To się nie udało – remis 1:1, co sprawiło, że dołączył do innego spadkowicza Kaposvari FC.

Reklama

Niepowodzenie piłkarzy sprawiło, że grupa kibiców Debreceni VSC wbiegła na boisku i część graczy zmusiła do oddania klubowych koszulek. Musiała interweniować policja.

Jesienią 2009 roku Debreceni VSC rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Fiorentiną, Olympique Lyon i Liverpoolem. Węgierska drużyna przegrała wszystkie sześć meczów, w bramkach 5-19. Zdecydowali najlepiej spisywały się wtedy ekipy z Włoch i Francji.

Debreceni VSC jest siedmiokrotnym mistrzem kraju, a po ostatni tytuł sięgnął w 2014 roku. W tym sezonie zwyciężył Ferencvaros Budapeszt.