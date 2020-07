Szymański chorował bezobjawowo. Ze względów bezpieczeństwa został odizolowany od reszty zawodników Dynama Moskwa.

Seba jest zdrowy, wraca do ośrodka klubowego. Nie będzie w izolacji. Dołączy do drużyny, a wkrótce do treningów – mówił w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" menedżer byłego piłkarza Legii Warszawa, Mariusz Piekarski.