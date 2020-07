Schuerrle dołączył do BVB latem 2016 roku za ok. 30 milionów euro z VfL Wolfsburg. W ciągu dwóch pierwszych lat rozegrał w niej 51 meczów o stawkę, ale później był wypożyczany - najpierw do Fulham Londyn, potem do Spartaka Moskwa.

Reklama

Kontrakt miał obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku, ale zdecydowano się na jego rozwiązanie ze względu na brak perspektyw 29-letniego skrzydłowego w klubie.

"To był czas wzlotów i upadków, z wieloma wartościowymi doświadczeniami zarówno w życiu sportowym, jak i przede wszystkim w prywatnym. Dziękuję kierownictwu BVB i życzę zespołowi i jego wyjątkowym kibicom wszystkiego dobrego na przyszłość" - powiedział Schuerrle, cytowany w komunikacie klubu.

Schuerrle jest byłym reprezentantem Niemiec. Grał m.in. w finale mundialu w Brazylii w 2014 roku przeciwko Argentynie. Niemcy zwyciężyli 1:0 po dogrywce dzięki bramce Mario Goetzego - innego piłkarza, który opuścił BVB tego lata. Schuerrle asystował przy tym trafieniu.