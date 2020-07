Przed środowymi spotkaniami West Brom miał 82 punkty i był na drugim miejscu, premiowanym bezpośrednią przepustką do Premier League. Wcześniej awans zapewnił sobie Leeds United, w którego składzie jest z kolei Mateusz Klich.

Grosicki rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a na placu gry pojawił się w 80. minucie, kiedy wynik był już ustalony. Bramki dla gospodarzy zdobyli Grady Diangana i Callum Robinson, a dla QPR trafili Ryan Manning i Eberechi Eze.

O drugą lokatę walczyły jeszcze Brentford - 81 pkt przed tą kolejką i Fulham Londyn - 80. Jednak i te zespoły w środę nie zdołały odnieść zwycięstwa i trafią tylko do turnieju barażowego, wraz z piątym Cardiff City i szóstym Swansea City. Jedna z tych czterech ekip również awansuje do elity.

Na zakończenie sezonu popisała się najlepsza w Championship ekipa Leeds United, która rozgromiła u siebie Charlton Athletic 4:0. Klich grał do 73. minuty, kiedy zastąpił go inny Polak Mateusz Bogusz. Był to ligowy debiut 18-letniego pomocnika w barwach Leeds. Rezerwowym gospodarzy był Kamil Miazek.

Jedynym znanym już spadkowiczem z Premier League jest ekipa Norwich City. W niedzielę do "Kanarków" dołączą dwa zespoły z grupy: AFC Bournemouth (z rezerwowym bramkarzem Arturem Borucem), Watford i Aston Villa.