To oznacza, że do odwołania "Wilki" będą przygotowywać się do nowego sezonu bez 25-letniego obrońcy.

Wszystkie inne testy ze środy i piątku dały wyniki negatywne.

W tej chwili Kevin nie ma żadnych objawów. Czekamy na rozwój sytuacji i jesteśmy w ciągłym kontakcie z władzami sanitarnymi Wolfsburga - zapewnił dyrektor sportowy Marcel Schaefer, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Nowy sezon Bundesligi ma się rozpocząć 18 września.

Tytułu bronić będzie Bayern Monachium, natomiast królem strzelców po raz czwarty z rzędu i szósty w karierze będzie mógł zostać zawodnik bawarskiego klubu Robert Lewandowski.