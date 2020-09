To pierwszy zakup Manchesteru United w obecnym oknie transferowym.

Reklama

"To dla mnie niesamowita szansa na rozwój. Jestem niezmiernie dumny z tego, że dołączam do klubu z taką historią. Chciałbym podziękować Ajaksowi za to, że wychował mnie na takiego piłkarza. Jestem teraz gotowy na kolejny krok w swojej karierze" - powiedział Van de Beek, który przygotowuje się teraz z reprezentacją do meczów w Lidze Narodów.

Rywalami "Pomarańczowych" będą Polacy i Włosi.

W ostatnich pięciu latach Van de Beek rozegrał 118 meczów ligowych w barwach Ajaksu, zdobył 28 bramek. (