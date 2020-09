Kontuzji Aguero doznał 22 czerwca pod koniec pierwszej połowy w meczu 30. kolejki Premier League z Burnley, wygranym przez Manchester 5:0. Trzy dni później w klinice w Barcelonie przeszedł operację, która - jak napisano w komunikacie - zakończyła się pomyślnie.

Argentyńczyk nie wystąpił w dwunastu ostatnich meczach sezonu 2019/20, przez ponad dwa miesiące przechodził rehabilitację, która jednak się przedłużyła. To spowodowało, że na razie nie mógł wznowić treningów.

"Wiedzieliśmy, że kontuzja jest poważna, a rehabilitacja długotrwała. Sergio nie wziął dotychczas udziału w żadnym treningu. W tej sytuacji choć wiem, że on szybko potrafi odzyskać kondycję fizyczną, to sądzę, że do gry może być gotowy najwcześniej za dwa miesiące" - powiedział szkoleniowiec.

Aguero, występujący w Manchesterze City od 2011 roku, jest z dorobkiem 180 bramek strzelonych w 260 meczach najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii Premier League.

W reprezentacji Argentyny rozegrał 97 meczów, strzelił 41 bramek. Jest mistrzem olimpijskim igrzysk w Pekinie w 2008 roku.

Jego żoną była najmłodsza córka słynnego piłkarza Diego Maradony - Giannina. Mają syna Benjamina, ale małżeństwo rozpadło się w 2013 roku.