Semedo trafił do "Dumy Katalonii" w 2017 roku z Benfiki Lizbona. Wystąpił w 122 spotkaniach, dwukrotnie wywalczył mistrzostwo kraju, zdobył też Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

"Bardzo dziękuję Barcelonie za to, że dała mi możliwość spełnienia marzenia gry w tej koszulce, na Camp Nou, pozwoliła uczyć się od najlepszych na świecie. Jestem wdzięczny za to, jak rozwinąłem się tutaj jako piłkarz i jako człowiek. To były cudowne trzy lata, których nigdy nie zapomnę" - napisał w mediach społecznościowych 26-letni Portugalczyk.

Semedo podpisał kontrakt do 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Trenerem Wolverhampton jest rodak 13-krotnego reprezentanta Portugalii Nuno Espirito Santo.