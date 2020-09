Skrzydłowy Bayernu Monachium Leroy Sane doznał kontuzji kolana i nie będzie zdolny do gry przez około dwa tygodnie. To uraz tego samego kolana, w którym w sierpniu ubiegłego roku zerwał więzadło, przez co stracił prawie cały poprzedni sezon.

"Mam nadzieję, że Leroy będzie dostępny po przerwie na mecze drużyn narodowych" - powiedział trener Bawarczyków Hansi Flick. Reklama Hoffenheim 4, Bayern Monachium 1! Tak, to nie pomyłka! Zobacz również Sane prawdopodobnie więc opuści środowy mecz o Superpuchar Niemiec z Borussią Dortmund, niedzielny ligowy z Herthą Berlin oraz reprezentacji Niemiec - z Ukrainą i Szwajcarią w Lidze Narodów, a także towarzyski z Turcją. Bayern, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, sezon zaczął od imponującego zwycięstwa z Schalke 8:0. W drugiej kolejce obrońcy tytułu niespodziewanie jednak przegrali z Hoffenheim 1:4.