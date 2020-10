Hiszpan Marc Roca został piłkarzem Bayernu Monachium. 23-letni defensywny pomocnik dotychczas grał w Espanyolu Barcelona, a u mistrza Niemiec podpisze kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Ma on zastąpić Thiago, który przeszedł do Liverpoolu.

"Bardzo się cieszymy, że Marc postanowił do nas dołączyć. Charakterologicznie i piłkarsko bardzo pasuje do naszej drużyny i mamy nadzieję, że będzie się w Monachium dalej rozwijać" - powiedział dyrektor sportowy w Bayernie Hasan Salihamidzic. Reklama Lewandowski wypracował dwa gole. Bayern z piątym trofeum w sezonie Zobacz również Media podają, że mistrz Niemiec zapłacił hiszpańskiemu klubowi dziewięć milionów odstępnego. "Kicker" podał, że Bayern porozumiał się także z obrońcą Bouna Sarrem z Olympique Marsylia. Roca jest czwartym nowym piłkarzem w bawarskiej ekipie. Wcześniej kontrakty podpisali napastnik Leroy Sane, bramkarz Alexander Nuebel i obrońca Tanguy Nianzou. "Jestem bardzo szczęśliwy. Właśnie spełnia się jedno z moich marzeń. Moim zdaniem Bayern jest najlepszym klubem na świecie i ma bardzo silną tradycję. Nie mogę się doczekać założenia nowej koszulki" - powiedział Roca, który w Espanyolu rozegrał 121 meczów i strzelił trzy bramki. Latem 2019 roku sięgnął z reprezentacją U21 po tytuł mistrzów Europy.