Oezil, który reprezentuje barwy Arsenalu od 2013 r., zaproponował, że będzie płacił wynagrodzenie Quy’owi tak długo, jak pozostanie w klubie. Niemiecki pomocnik jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy Arsenalu.

Zrobiło mi się smutno, gdy dowiedziałem się, że Jerry Quy, nasza słynna, lojalna maskotka "Gunnersaurus" będąca integralną częścią klubu została zwolniona po 27 latach. Dlatego postanowiłem, że chcę zwracać klubowi pełne wynagrodzenie przeznaczone dla naszego wielkiego zielonego gościa, tak długo, jak będę w Arsenalu. Jerry możesz kontynuować swoją pracę, którą tak bardzo kochasz - napisał na Twitterze Oezil, dodając do informacji hasztag #JusticeForGunnersaurus.

31-letni piłkarz ma ważny kontrakt z londyńskim klubem do 2021. Co tydzień na jego konto trafia 350 tysięcy funtów. W tym sezonie (rozegrano cztery kolejki) nie pojawił się jeszcze w składzie "Kanonierów”, bo hiszpański trener Arsenalu Mikel Artreta nie jest przekonany do jego formy. W minionych rozgrywkach wystąpił w 18 spotkaniach.

Cięcia kosztów w Arsenalu spowodowane pandemią koronawirusa dotknęły 55 pracowników administracyjno-technicznych, w tym maskotkę, choć Quy-dinozaur nie był zatrudniony na etacie. Pracował na meczach Arsenalu 27 lat. Zbiórkę pieniędzy w internecie dla „Gunnersaurusa” rozpoczęli kibice londyńskiego klubu.