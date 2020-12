Unzue pomagał trenerowi Luisowi Enrique w prowadzeniu drużyny z Camp Nou w latach 2014-2017.

Wysokie standardy, które nakłada na siebie Messi nie dla wszystkich są do zrealizowania, co powoduje stres, z którym niektórzy piłkarze, członkowie sztabu nie radzą sobie.

„To, co doprowadziło Messiego do punktu, w którym znajduje się obecnie to ambicja i umiejętność radzenia sobie w stresowych sytuacjach. Leo żąda od siebie jak najwięcej, bo chce być najlepszy. W efekcie takiego podejścia wszystkie osoby, które z nim współpracują: piłkarze, masażyści, fizjoterapeuci czy trenerzy także muszą +trzymać+ wysokie standardy i być najlepsi. Nie każdy jest w stanie żyć w takim stresie” - powiedział 53-letni Unzue na kanale YouTube „Idolos”.

Messi znalazł się w tym roku w finałowej trójce piłkarzy, mogących zwyciężyć w plebiscycie FIFA The Best - obok Roberta Lewandowskiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Jest też m.in. rekordzistą pod względem triumfów w plebiscycie Złotej Piłki France Football. Wygrał w 2019 r. i było to jego szóste zwycięstwo w historii. Poprzednio triumfował w latach 2009-12 oraz w 2015 roku.