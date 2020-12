Kontrakt został podpisany do 2025 roku. To już 18. piłkarz, którzy zamienia Salzburg na Lipsk. 20-letnim Szoboszlai zainteresowane były podobno też takie kluby jak Bayern Monachium, Real Madryt, AC Milan i Arsenal Londyn.

Reklama

"Jesteśmy bardzo szczęśliwy, że udało nam się pozyskać Dominika i że już od stycznia wzmocni nasze szeregi. Od samego początku rozmowy z nim samym, ale także jego menedżerami były bardzo pozytywne. Jesteśmy dumni, że zdecydował się właśnie na RB Lipsk, bo miał do wyboru także inne kluby" - powiedział dyrektor sportowy Markus Kroesche i podkreślił, że Szoboszlai będzie do dyspozycji już 9 stycznia na mecz z Borussią Dortmund.

Węgier został odkryty przez szefa skautingu w Lipsku Christophera Vivella i to właśnie on namówił go do podpisania w 2017 roku kontraktu z Salzburgiem. W obecnym sezonie strzelił 11 goli w austriackiej Bundeslidze i miał siedem asyst. W Lidze Mistrzów zdobył dwie bramki w sześciu meczach grupowych.

Szoboszlai jest też ważnym piłkarzem w reprezentacji Węgier, która będzie rywalem Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2022.