Grosicki po raz drugi w tym sezonie znalazł się w wyjściowej jedenastce. Polak zadebiutował w barwach tej ekipy w angielskiej ekstraklasie 12 grudnia ubiegłego roku w spotkaniu z Newcastle United (2:1), ale wówczas na boisku pojawił się dopiero w 80. minucie. Trzy dni temu w wyjazdowym starciu z Wolverhampton Wanderers grał do 69., a jego zespół zwyciężył 3:2. We wtorek po raz kolejny wyszedł od pierwszej minuty.

Polski skrzydłowy był aktywny na murawie, miał kilka udanych podań, zaliczył nawet pierwszą w tym sezonie w Premier League asystę. To właśnie Grosicki podał w 51. minucie do Brazylijczyka Matheusa Pereiry, który pokonał Fabiańskiego i doprowadził do chwilowego remisu.

Wcześniej w barwach West Ham bramkę strzelił Jarrod Bowen (45+1), a w 60. minucie wynik meczu ustalił Michail Antonio.

To trzecia z rzędu wygrana "Młotów" w Premier League. Ostatnią porażkę ponieśli niemal miesiąc temu w starciu z Chelsea Londyn. Po 19 meczach zajmują siódme miejsce w tabeli.

W znacznie gorszej sytuacji jest West Bromwich, które jest przedostatnie. W ostatnich dziewięciu ligowych spotkaniach zdołało odnieść tylko jedno zwycięstwo i ma zaledwie jedenaście punktów. Liderem jest Manchester United - 37 pkt.