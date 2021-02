Gdy wówczas przeszedł zabieg, mówiono, że 18-letni napastnik wróci do gry po czterech miesiącach. Teraz okazało się, że potrzebna była kolejna operacja, a i trzeciej nie należy wykluczyć. To oznacza, że jego powrót na murawę się przedłuży.

Barcelona liczyła na to, że Fati będzie zdolny do gry w marcu i pomoże drużynie w Lidze Mistrzów. Jak pisze agencja Reuters, staje się to wątpliwe.

Uraz Fatiego to spory cios dla Barcelony, bowiem młody piłkarz był jednym z liderów drużyny. W dziesięciu meczach, w których wystąpił we wszystkich rozgrywkach zdobył pięć goli.