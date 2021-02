Manchester City w ostatnich tygodniach gra rewelacyjnie. Podopieczni trenera Josepa Guardioli wygrali dziesięć minionych ligowych spotkań. W dodatku stracili w nich tylko dwie bramki. Ostatniej porażki doznali 21 listopada, w wyjazdowym meczu z... Tottenhamem (0:2).

To, czego udało nam się dokonać w ostatnim czasie jest niesamowite. Przełom roku to najcięższy okres, więc to naprawdę wiele dla nas znaczy - powiedział Guardiola po środowym zwycięstwie w 1/8 finału Pucharu Anglii ze Swansea City 3:1.

Biorąc bowiem pod uwagę wszystkie rozgrywki, Manchester wygrał aż 15 kolejnych spotkań. Czegoś takiego nie dokonał wcześniej żaden ekstraklasowy klub w Anglii.

W tabeli "The Citizens" mają pięć punktów przewagi nad zajmującym drugie miejsce lokalnym rywalem Manchesterem United. W dodatku "Czerwone Diabły" rozegrały o jedno spotkanie więcej.

Odmiennie ostatnie tygodnie wyglądały w Tottenhamie. "Koguty" miały świetny początek sezonu i po wygranej z ekipą Guardioli nawet prowadziły w zestawieniu. Jednak z poprzednich jedenastu ligowych meczów zdołały wygrać zaledwie trzy, z czego dwa z outsiderami rozgrywek Sheffield United oraz West Bromwich Albion, i spadły na ósme miejsce.

Wielu powodów do zadowolenia od świąt Bożego Narodzenia nie miał też Liverpool. "The Reds" wygrali tylko dwa z dziewięciu spotkań i zanotowali serię czterech meczów bez zdobytej bramki. W poprzedniej kolejce ulegli u siebie Manchesterowi City 1:4.

W tym momencie nie wyglądamy na drużynę liczącą się w walce o tytuł - powiedział wówczas obrońca "The Reds" Andrew Robertson.

Liverpool jest czwarty, do lidera traci już dziesięć punktów i ma rozegrany o jeden mecz więcej. Zespół trenera Juergena Kloppa musi na razie myśleć o utrzymaniu się w Top 4, co daje prawo gry w prestiżowej Lidze Mistrzów. Tuż za obrońcami tytułu, z punktem straty, są dwie londyńskie ekipy - Chelsea oraz West Ham United Łukasza Fabiańskiego.

Leicester w tabeli jest trzecie. Od Manchesteru City "Lisy" dzieli siedem punktów i także mają rozegrany o jeden mecz więcej.

Wicelider Manchester United zagra w niedzielę na wyjeździe z przedostatnim West Bromwich Albion.

Tego samego dnia Leeds United Mateusza Klicha na wyjeździe zmierzy się z Arsenalem Londyn, a Southampton Jana Bednarka podejmie Wolverhampton Wanderers. "Święci" mają fatalną serię. Przegrali pięć ostatnich spotkań, w tym 0:9 z Manchesterem United.

W poniedziałek, na zakończenie 24. kolejki West Ham podejmie ostatnie w zestawieniu Sheffield United, a Chelsea, także u siebie, zmierzy się z Newcastle United.