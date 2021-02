Jak poinformował inspektor policji w miejscowości Lavras do Sul Doroteo Machado Filho, nie ma podejrzenia, by osoby trzecie przyczyniły się do śmierci Jose Beckera.

Liverpool na swojej stronie internetowej złożył kondolencje broniącemu jego barw od 2018 roku Alissonowi Beckerowi i jego najbliższym. Starszy brat golkipera mistrza Anglii - Muriel - również jest bramkarzem i występuje w brazylijskim zespole Fluminense. Obaj w przeszłości byli zawodnikami Internacional i ten klub także przekazał braciom wyrazy współczucia.