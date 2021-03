Holender Peter Bosz nie jest już trenerem piłkarzy Bayeru Leverkusen - poinformował występujący w lidze niemieckiej klub. Do końca sezonu na tym stanowisku ma go zastąpić Hannes Wolf, który jest także szkoleniowcem reprezentacji Niemiec do lat 18.

Bayer o zatrudnieniu Bosza poinformował w grudniu 2018 roku, a jego obecny kontrakt obowiązywać miał do 2022 roku. 57-letni szkoleniowiec był powszechnie lubiany w klubie i chwalony za ofensywny styl gry zespołu. O jego zwolnieniu zdecydowały względy sportowe - w tym roku drużyna z Leverkusen wygrała zaledwie cztery z 17 meczów o stawkę. Jeszcze w połowie grudnia była liderem Bundesligi, a obecnie zajmuje szóste miejsce w tabeli. Z Pucharu Niemiec odpadł w 1/8 finału po porażce z czwartoligowym Rot-Weiss Essen, a z Ligi Europy w 1/16 finału. "Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w ostatnich tygodniach, doszliśmy do wniosku, że nie da się już uniknąć rozstania z Peterem Boszem. (...) Nie udało nam się położyć kresu powtarzającym się błędom i wrócić na drogę do sukcesu. Po obiektywnej i bardzo otwartej analizie sytuacji sportowej zgodziliśmy się więc na rozstanie, pomimo wielkiego uznania dla Petera Bosza" - zapewnił cytowany w komunikacie dyrektor sportowy "Aptekarzy" Rudi Voeller. Asystentem 39-letniego Wolfa ma być starszy o 30 lat Peter Hermann, który w przeszłości był zarówno zawodnikiem Bayeru, jak i asystentem trenera oraz tymczasowym szkoleniowcem.