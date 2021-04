Olympique wszystkie trzy gole zdobył w drugiej połowie. Milik asystą popisał się w 53. minucie, a jego podanie wykorzystał Dimitri Payet. Tym samym gospodarze doprowadzili do remisu, bo od 19. minuty przegrywali po trafieniu Nigeryjczyka Teremasa Moffiego. Zaledwie trzy minuty po wyrównaniu stanu rywalizacji objęli oni prowadzenie po golu Liroli. Niespełna kwadrans później znów był remis, gdy po raz drugi w tym spotkaniu bramkarza rywali pokonał Moffi. Decydujące słowo należało jednak do zespołu z Marsylii, a konkretnie do jego hiszpańskiego obrońcy, który ustalił wynik meczu w 91. minucie.

Milik rozegrał całe spotkanie. Do Olympique przeniósł się w styczniu z Napoli i jak na razie zdobył w jego barwach cztery ligowe gole.

Klub polskiego napastnika ma 52 punkty i zajmuje szóste miejsce w tabeli, ustępując piątemu Lens gorszym bilansem bramkowym. Ten drugi zespół jednak jeszcze nie rozegrał swojego meczu w ramach tej 33. kolejki.

Lorient ma w dorobku 32 "oczka" i plasuje się na 17. pozycji.

W piątek stratę punktów zaliczył lider - Lille. Podopieczni trenera Christophe'a Galtiera zremisowali na własnym stadionie z ósmym Montpellier 1:1.