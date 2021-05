Piątek otworzył wynik w 13. minucie. Później na listę strzelców wpisali się jeszcze Peter Pekarik oraz Nemanja Radonjic.

Reklama

Polak przebywał na boisku do 62. minuty, w której został zmieniony.

Hertha dzięki temu zwycięstwu opuściła strefę spadkową. Awansowała na 14. miejsce, ale ma tyle samo punktów co zagrożona degradacją 16. Arminia Bielefeld. Berlińczycy mają jednak do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki.