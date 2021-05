Alaba mający nigeryjskie korzenie wykupił 2 proc. akcji klubu za pół miliona euro - poinformował austriacki dziennik „Kurier”.

Reklama

24-krotny mistrz Austrii ma poważne problemy finansowe - jego dług to 78 mln euro. Ta sytuacja spowodowała, że władze musiały przyjąć plan naprawczy i przygotowały projekt uzdrowienia finansów, m.in. sprzedając akcje.

Piłkarz trafił do Austrii Wiedeń w 2002 r. jako 20-latek, najpierw grał w rezerwach, a potem w pierwszym zespole aż do 2008 r. Następnie przeszedł do Bayernu.

Z tym bawarskim klubem zdobył 26 trofeów, m.in. triumfował dwa razy w Lidze Mistrzów i Superpucharze UEFA, a także wywalczył 10 razy mistrzostwo Niemiec.

Po tym sezonie ma się pożegnać z Monachium. Według mediów Austriak przeniesie się latem do Realu Madryt.