Obaj Polacy rozegrali całe spotkanie, a Rybus został ukarany żółtą kartką i asystował przy golu Brazylijczyka Murilo, który w 84. minucie ustalił rezultat.

Mecz w Niżnym Nowogrodzie obserwowało z trybun ponad 20 tys. kibiców.

W ligowej tabeli kolejkę przed zakończeniem rywalizacji Lokomotiw jest trzeci ze stratą trzech punktów do Spartaka Moskwa i dziewięciu do pewnego już tytułu Zenita Sankt Petersburg. Jeśli w niedzielę Spartak zdobędzie jeden punkt bądź Lokomotiw nie wygra, to ekipa dwóch reprezentantów Polski zagra w przyszłym sezonie w Lidze Konferencji.