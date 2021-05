Valencia znany był przede wszystkim z występów w barwach "Czerwonych Diabłów". W Manchesterze spędził dziesięć lat (2009-19) i w tym czasie rozegrał 339 meczów, strzelił 25 bramek. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Anglii.

"Nigdy nie zapomnę tego, co przeżyłem na Old Trafford. Kibice, zwycięstwa, trofea, wszystkie gole - to zostanie w mojej pamięci" - dodał Valencia, który ostatnio występował w meksykańskim klubie Queretaro FC.