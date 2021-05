Do Muellera od 49 lat należy rekord goli w jednej edycji rozgrywek niemieckiej ekstraklasy. Legendarny "Bomber" sezon 1971/72 zakończył z dorobkiem 40 bramek. Lewandowski w bieżących rozgrywkach uzyskał do tej pory 39, a do końca pozostały dwie kolejki.

Reklama

Trener Freiburga ma nadzieję, że Polak nie poprawi osiągnięcia słynnego niemieckiego napastnika nie tylko w sobotę, ale i w ostatniej kolejce.

"Nie sądzę, że byłoby fajnie, gdyby Lewandowski wymazał z tabel rekord Muellera" - powiedział na konferencji prasowej Streich.

Jak wyjaśnił, z "narodowym snajperem" czuje się związany emocjonalnie.

"Mueller i jego koledzy z reprezentacji to byli bohaterowie mojego dzieciństwa, mojego pokolenia. Czuję się z nim związany" - podkreślił 55-letni szkoleniowiec.

"Wydaje mi się, że najlepiej by było, żeby Lewandowski 40. gola zdobył w przyszłym tygodniu. To mu wystarczy, bo ma wystarczająco dużo tytułów, a ten rekord niech dzieli z Muellerem. Gdyby mnie ktoś pytał, to mój wymarzony scenariusz" - zaznaczył Streich.

Pewny już dziewiątego z rzędu, a 31. w historii mistrzostwa Niemiec Bayern zagra na wyjeździe z SC Freiburg w sobotę o godz. 15.30.