Piłkarze Mallorki bez wychodzenia na boisko stali się we wtorek pewni awansu do hiszpańskiej ekstraklasy. Na zapleczu grali tylko sezon, a powrót do najwyższej klasy jest efektem porażki zajmującej trzecie miejsce Almerii z Cartageną 2:3.

Mallorca tym samym dołączyła do Espanyolu Barcelona, który awans zapewnił sobie już wcześniej. Trzecią drużynę wyłonią baraże z udziałem ekip z miejsc 3-6. Natomiast spadek z ekstraklasy przesądzony jest na razie tylko w przypadku zespołu Eibar.