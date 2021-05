Piłkarz Napoli spodziewa się dziecka i dostał zgodę od selekcjonera Paulo Sousy na opuszczenie zgrupowania w Opalenicy.

Reklama

Prawdopodobnie w meczu z Rosją nie zagra też Arkadiusz Milik.

Nie ma sensu ryzykować zdrowia piłkarza, on będzie nam potrzebny na spotkanie ze Słowacją. Najważniejsze są mecze Euro, tym bardziej, że mamy 26 zawodników w kadrze i inni otrzymają szansę w tych meczach - wyjaśnił lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski

Konsultacje w Barcelonie

Milik na zgrupowanie do Opalenicy przyjechał z kontuzją łąkotki, której nabawił się podczas ostatniego meczu ligowego z FC Metz. Uraz zdaniem sztabu medycznego reprezentacji nie jest groźny, ale napastnik Olympique Marsylia na własne życzenie poleciał do Barcelony na konsultacje do doktora Ramona Cugata, u którego leczył się w przeszłości.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.

9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.

Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.