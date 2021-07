Piłkarz, który w marcu wrócił do reprezentacji Szwecji po prawie pięciu latach nieobecności, został w ostatniej chwili wyeliminowany z tegorocznych mistrzostw Europy przez kontuzję kolana. Teraz według SVT chce grać w meczach eliminacji MŚ i w przypadku awansu do finałów dodać występem w turnieju finałowym jeszcze jedno osiągnięcie do swojej kariery.

Selekcjoner ”Trzech Koron” Janne Andersson powiedział na antenie kanału TV4, że ”jeżeli Zlatan będzie zdrowy i będzie miał chęć do gry, to miejsce w tej drużynie na niego czeka”.

SVT opierając się na informacjach swojej mediolańskiej korespondentki mającej bliski kontakt z piłkarzem, który 3 października skończy 40 lat, uważa, że ”jest bardzo dojrzałym piłkarzem, zbliżającym się do końca kariery. Chce teraz jak najwięcej żyć futbolem, kiedy ona jeszcze trwa i czując pewien niedosyt bardzo chciałby grać w drużynie narodowej do końca”.

Dobry start Szwedów

Szwecja w kwalifikacjach do MŚ 2022 występuje w grupie B z Hiszpanią, Gruzją, Grecją i Kosowem.

Andersson powiedział, że chętnie by widział Ibrahimovica w składzie na "arcyważny” mecz 2 września w Sztokholmie z Hiszpanią.

Po dwóch wygranych z Gruzją (1:0) i Kosowem (3:0) Szwecja z sześcioma punktami zajmuje drugie miejsce w grupie, za Hiszpanią (7 pkt), która jednak rozegrała już trzy spotkania kwalifikacji.