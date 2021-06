AS Monaco, które zajęło trzecie miejsce we francuskiej ekstraklasie piłkarskiej w sezonie 2020/21, wypożyczyło rezerwowego bramkarza Bayernu Monachium Alexandra Nuebela. To oznacza, że coraz mniejszą szansę na regularne występy w tym klubie ma Radosław Majecki.

24-letni Nuebel był w Monachium zmiennikiem "nietykalnego" Manuela Neuera, więc miał niewielką szansę na zdobywanie doświadczenia meczowego. W Monaco powinien grać częściej. Jego wypożyczenie ma potrwać do końca sezonu 2022/23, ale w kontrakcie zastrzeżono, że może zostać ściągnięty z powrotem do Niemiec rok wcześniej. Reklama Majecki jest piłkarzem Monaco od 1 lipca ubiegłego roku. Do Księstwa przeniósł się z Legii Warszawa. W Ligue 1 jedyne spotkanie rozegrał 13 września, kiedy jego zespół pokonał Nantes 2:1. Wystąpił też w sześciu meczach Pucharu Francji.