22-letni bramkarz do Liverpoolu trafił na początku 2016 roku z Ruchu Chorzów. Grał w drużynach młodzieżowych, ale nie przebił się do pierwszego zespołu. Był wypożyczany m.in. do FC Huddersfield, a ostatni sezon spędził w duńskim Aarhus GF.

Teraz związał się z FC Kopenhaga, którego zawodnikiem jest także napastnik Kamil Wilczek. 13-krotny mistrz kraju ostatnie rozgrywki zakończył na trzecim miejscu.