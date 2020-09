Do końca sezonu bramkarz Kamil Grabara został wypożyczony z Liverpoolu do duńskiego Aarhus. Na tej samej zasadzie jego kolega po fachu Marcin Bułka trafił z Paris Saint-Germain do drugoligowej hiszpańskiej Cartageny.

Obaj urodzili się w 1999 roku i mają za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Reklama Przez Marcina Bułkę Paris Saint-Germain przegrało z Lens. Co on zrobił? [WIDEO] Zobacz również Bułka w tym sezonie zagrał w jednym meczu Ligue 1. Grabara poprzedni sezon spędził na zapleczu Premier League w Huddersfield Town.