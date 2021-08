Messi wyszedł na boisko przed meczem 2. kolejki francuskiej ekstraklasy razem z innymi nowymi zawodnikami PSG - Sergio Ramosem, Gianluigim Donnarummą, Achrafem Hakimim i Georginio Wijnaldumem, a następnie przemówił do rozentuzjazmowanego tłumu.

Reklama

To był dla mnie wyjątkowy tydzień. Chcę podziękować wszystkim za przyjęcie, odkąd przyjechałem do Paryża. To było naprawdę niesamowite. Czuję się bardzo szczęśliwy i podekscytowany. Mam nadzieję, że razem będziemy mogli cieszyć się tym sezonem i sprawić, że będzie dla nas wspaniały - powiedział Argentyńczyk.

Messi nie jest gotowy do gry

Zgodnie z oczekiwaniami, Messi nie znalazł się w składzie na sobotni mecz. Trener Mauricio Pochettino przyznał w tym tygodniu, że 34-letni piłkarz nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry.

Argentyńczyk dołączył do paryskiej drużyny w miniony wtorek, po podpisaniu dwuletniej umowy z opcją przedłużenia o rok. W nowym zespole zagra z numerem 30 na koszulce.

35 milionów euro za sezon

Messi jest najlepszym strzelcem w historii Barcelony, z 672 golami w 778 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył z nią 10 tytułów mistrza Hiszpanii i czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Nie mógł pozostać w "Dumie Katalonii" z powodów finansowych. Media spekulują, że w PSG otrzyma ok. 35 milionów euro za sezon.

Argentyńczyk to sześciokrotny laureat Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika na świecie (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

W poprzednim sezonie z dorobkiem 30 bramek okazał się najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy i po raz ósmy został królem strzelców. Natomiast w lipcu wywalczył z reprezentacją Argentyny po raz pierwszy w swojej karierze mistrzostwo Ameryki Południowej, zostając również uznanym za najlepszego piłkarza turnieju.

W 2014 roku wywalczył z kadrą narodową wicemistrzostwo świata.