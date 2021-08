Zaledwie 20-letni węgierski napastnik przeszedł zimą z FC Salzburg do RB Lipsk. Później doznał kontuzji uda, która wyeliminowała go z udziału w mistrzostwach Europy. W piątek w ekipie wicemistrza Niemiec rozegrał drugi mecz ligowy, ale pierwszy w wyjściowym składzie. Do siatki trafił w 38. i w 52. minucie. W 69. minucie został zmieniony.

Szoboszlai jest uznawany za wielką przyszłość węgierskiego futbolu. Miał duży udział w awansie drużyny narodowej na Euro. To właśnie jego gol w doliczonym czasie gry zapewnił wygraną 2:1 z Islandią w finałowym meczu barażowym. Węgrzy są rywalami polskich piłkarzy w eliminacjach mistrzostw świata.

RB Lipsk zdobył w piątek pierwsze punkty w tym sezonie. W pierwszej kolejce przegrał z FSV Mainz 0:1.

W niedzielę broniący tytułu Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zagra u siebie z FC Koeln. Dzień wcześniej polski napastnik skończy 33 lata.